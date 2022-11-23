Безголевая ничья Хорватии и Марокко стала третьей на ЧМ-2022. На ЧМ-2018 была одна
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Матч между сборными Марокко и Хорватии в 1-м туре чемпионата мира 2022 года в Катаре завершился вничью 0:0. Это уже третий результат с таким счётом на турнире.
Ранее на мундиале в Катаре вничью 0:0 сыграли сборные Дании и Туниса, а также национальные команды Польши и Мексики. Таким образом, матчей с подобным результатом на турнире стало три. Всего на чемпионате мира 2022 года было сыграно девять матчей, в них было забито 22 гола.
Стоит отметить, что на прошлом чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, был лишь один такой матч из 64 сыгранных – Франция и Дания не смогли забить друг другу голов в матче 3-го тура группового этапа.
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