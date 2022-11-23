Гранат: Хорватия — тёмная лошадка. У них хорошие шансы повторить успех прошлого мундиаля
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Защитник сборной России на чемпионате мира — 2018 Владимир Гранат поделился мнением о перспективах национальной команды Хорватии на мундиале 2022 года в Катаре.
«Хорватия — тёмная лошадка чемпионата мира. Думаю, что у них хорошие шансы, чтобы повторить успех прошлого турнира. В их сборной играют высококлассные игроки из разных топ-чемпионатов. Они не фавориты в этом году, а именно тёмная лошадка этого турнира. Сегодня был не их матч, но стоит отметить и сборную Марокко. Обе команды хорошо сыграли в обороне, не дали сопернику создать большое количество моментов у своих ворот», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия сыграла вничью с Марокко со счётом 0:0.
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