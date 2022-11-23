Самедов: на ЧМ в России Хорватии очень повезло. В том числе и в серии пенальти с нами

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал нулевую ничью в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Марокко — Хорватия.
«Мне очень понравилась сборная Марокко. Даже не знаю, кто из них должен был быть фаворитом сегодня. Они играли получше хорватов. Думаю, что у марокканцев есть все шансы на выход из группы! Сможет ли сборная Хорватии повторить свой успех прошлого мундиаля? Если честно, я не думаю. Наверное, не смогут. У них хорошая боевая команда, множество классных умных футболистов, но сейчас идёт смена поколения. Многие игроки за четыре года сбавили. На чемпионате мира в России им всё-таки очень сильно повезло, в том числе и в той самой серии пенальти с нами», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 24 ноября 2022
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
-
21:46
-
21:42