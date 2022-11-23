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Самедов: на ЧМ в России Хорватии очень повезло. В том числе и в серии пенальти с нами

Самедов: на ЧМ в России Хорватии очень повезло. В том числе и в серии пенальти с нами
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал нулевую ничью в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Марокко — Хорватия.

«Мне очень понравилась сборная Марокко. Даже не знаю, кто из них должен был быть фаворитом сегодня. Они играли получше хорватов. Думаю, что у марокканцев есть все шансы на выход из группы! Сможет ли сборная Хорватии повторить свой успех прошлого мундиаля? Если честно, я не думаю. Наверное, не смогут. У них хорошая боевая команда, множество классных умных футболистов, но сейчас идёт смена поколения. Многие игроки за четыре года сбавили. На чемпионате мира в России им всё-таки очень сильно повезло, в том числе и в той самой серии пенальти с нами», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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