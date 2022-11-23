Мусиала — самый молодой немецкий игрок, который сыграет в матче ЧМ, более чем за 60 лет

Полузащитник сборной Германии по футболу Джамал Мусиала станет самым молодым игроком сборной Германии, принявшим участие в матче чемпионата мира более чем за 60 лет, сообщает Opta Sport.
Футболист попал в стартовый состав сборной Германии на встречу с командой Японии, которая пройдёт сегодня, 23 ноября. Мусиала выйдет на поле в возрасте 19 лет и 270 дней. Это обстоятельство позволит ему стать самым молодым игроком сборной Германии в матче чемпионата мира после Карла-Хайнца Шнеллингера на мундиале 1958 года.
Примечательно, что Мусиала мог выступать на международном уровне за сборную Англии, а не Германии. Полузащитник играл за английские национальные команды всех возрастов, однако на взрослом уровне принял решение выступать за немецкую сборную.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
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