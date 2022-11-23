Тренер сборной Хорватии Далич: нынешняя ситуация отличается от той, что была на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Марокко (0:0).



«Тяжёлый матч. Мы ожидали этого. Соперник играл компактно, хорошо действовал в защите. Нам не хватило решительности. Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать 4-5 очков.



Единственное, в чём могу обвинить игроков сборной Хорватии, так это в отсутствии смелости и решительности. Нынешняя ситуация отличается от той, что была четыре года назад, потому что мы — цель для всех. Теперь мы сосредоточены на следующих играх», — приводит слова Далича Sportske Novosti.

Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также пройдёт сегодня, 23 ноября, начало игры — в 22:00 мск.