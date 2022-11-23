«Ростов» проиграл «Оренбургу» в матче Кубка России

Cегодня, 23 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоялся матч пятого раунда группового этапа Кубка России «Оренбург» — «Ростов». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Встреча началась с двух быстрых голов «Оренбурга». На второй минуте игрок «Ростова» Виктор Мелёхин отправил мяч в свои ворота, а на пятой минуте преимущество хозяев удвоил Брайан Мансилья. Под занавес первого тайма Габриэль Флорентин забил третий гол оренбуржцев.

Во втором тайме «Ростов» сумел забить два мяча — авторами голов стали Хорен Байрамян и Степан Мельников. «Оренбург» ответил голом Владимира Сычевого с пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.

«Оренбург» набрал восемь очков и занимает первое место в своей группе Кубка России. «Ростов» с шестью очками на последнем, четвёртом месте в группе. В квартете C также выступают московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».