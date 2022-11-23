Игонин: Ловрен сказал, Хорватия хочет сыграть лучше, чем в 2018-м? Хотеть можно много чего

Бывший российский футболист Алексей Игонин прокомментировал слова защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена о желании добиться с национальной командой на чемпионате мира 2022 года лучшего результата, чем на мундиале 2018 года.
«Ловрен сказал, что они хотят сыграть в Катаре лучше, чем в России? Хотеть можно много чего. Но другой вопрос в том, что для достижения определённых целей нужно действовать поэтапно. Правильно было бы разделить свои желания на конкретные задачи. Заявление Ловрена, может быть, выглядит не очень со спортивной точки зрения, с человеческой — вполне нормально.
Что касается перспектив сборной Хорватии, посмотрите, что происходит! Учитывая различные результаты — в какой-то мере сенсационные, вполне есть большая вероятность, что многие сборные, которые считаются фаворитами, не выйдут из группы. Тем и интереснее. Есть многие сборные, о которых мы ничего не знаем. Оказывается, и они умеют играть в футбол, играть на результат», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сборная Хорватии сыграла вничью в матче 1-го тура мундиаля в Катаре со сборной Марокко. В следующих матчах команда Ловрена сразится с Бельгией и Канадой.
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