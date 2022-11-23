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В школах Мексики организовали просмотр матча ЧМ. Появилось видео ярких эмоций детей

В школах Мексики организовали просмотр матча ЧМ. Появилось видео ярких эмоций детей
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В соцсетях стал вирусным ряд видеороликов из мексиканских школ. Там для местных детей организовали показ матча чемпионата мира — 2022, в котором сборная Мексики встречалась с национальной командой Польши (0:0).

Школьники смотрели матч достаточно эмоционально, а когда мексиканский вратарь Гильермо Очоа отразил удар с пенальти от Роберта Левандовского — радости детей не было предела. Фрагменты эмоциональной реакции попали на видео.

Мексиканские школьники смотрят матч своей сборной на ЧМ-2022 и радуются сейву Очоа:

Напомним, вчера, 22 ноября, состоялся матч в рамках 1-го тура группы С между сборными Мексики и Польши. Команды играли на стадионе «Стэдиум 974». Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

Календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре
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