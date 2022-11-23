Экс-игрок «Рубина» Ливайя: я был в шоке, когда узнал, что клуб вылетел из РПЛ
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Бывший футболист «Рубина» Марко Ливайя рассказал, как отреагировал на вылет казанского клуба из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022.
«Я знаю, что «Рубин» вылетел из РПЛ. Я был в шоке, когда узнал, честно! Не знаю, что могло произойти с ними. К сожалению, я не слежу за командой, у меня нет времени смотреть российский чемпионат», — передаёт слова Марко Ливайи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Рубин» набрал 29 очков в 30 матчах прошлого розыгрыша чемпионата России и занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Сейчас команда выступает в Первой лиге. Недавно тренерский мостик казанцев покинул Леонид Слуцкий. Специалист подал в отставку по собственному желанию.
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