Экс-игрок «Рубина» Ливайя: мне не нравилось работать с Бердыевым. Он делает акцент на беге

Бывший футболист «Рубина» Марко Ливайя отреагировал на возможное назначение экс-наставника казанской команды Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Бердыев может возглавить «Сочи»? Это тренер, который делает акцент на беговой работе. Мне не нравилось с ним работать, потому что я совсем не играл, а потом ушёл из команды», — передаёт слова Ливайи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Бердыев последний раз работал в российском чемпионате в 2019 году, когда второй раз в карьере возглавил «Рубин». Во главе казанской команды специалист дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.



С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор».