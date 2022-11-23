Экс-игрок «Рубина» Ливайя: мне не нравилось работать с Бердыевым. Он делает акцент на беге
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Бывший футболист «Рубина» Марко Ливайя отреагировал на возможное назначение экс-наставника казанской команды Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Бердыев может возглавить «Сочи»? Это тренер, который делает акцент на беговой работе. Мне не нравилось с ним работать, потому что я совсем не играл, а потом ушёл из команды», — передаёт слова Ливайи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Бердыев последний раз работал в российском чемпионате в 2019 году, когда второй раз в карьере возглавил «Рубин». Во главе казанской команды специалист дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.
С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор».
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