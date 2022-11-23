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Роналду оштрафован на £ 50 тыс. и дисквалифицирован на два матча Федерацией футбола Англии

Роналду оштрафован на £ 50 тыс. и дисквалифицирован на два матча Федерацией футбола Англии
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оштрафован на £ 50 тыс. (€ 58 тыс.) и дисквалифицирован на два матча английской Премьер-лиги Федерацией футбола Англии.

«Криштиану Роналду был дисквалифицирован на два матча, оштрафован на £ 50 тыс. и предупреждён за нарушение правил Федерации футбола Англии. Независимая регулирующая комиссия установила, что его поведение было неподобающим и жестоким во время последующего слушания, и наложила эти санкции», — приводит заявление Федерации футбола Англии Mirror.

Роналду был наказан за инцидент с юным болельщиком «Манчестер Юнайтед» после игры с «Эвертоном». Португалец разбил телефон фаната.

Дисквалификация будет действовать в случае, если Роналду, чей контракт с «Юнайтед» был расторгнут, перейдёт в другой английский клуб.

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На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:

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