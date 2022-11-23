Роналду оштрафован на £ 50 тыс. и дисквалифицирован на два матча Федерацией футбола Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оштрафован на £ 50 тыс. (€ 58 тыс.) и дисквалифицирован на два матча английской Премьер-лиги Федерацией футбола Англии.
«Криштиану Роналду был дисквалифицирован на два матча, оштрафован на £ 50 тыс. и предупреждён за нарушение правил Федерации футбола Англии. Независимая регулирующая комиссия установила, что его поведение было неподобающим и жестоким во время последующего слушания, и наложила эти санкции», — приводит заявление Федерации футбола Англии Mirror.
Роналду был наказан за инцидент с юным болельщиком «Манчестер Юнайтед» после игры с «Эвертоном». Португалец разбил телефон фаната.
Дисквалификация будет действовать в случае, если Роналду, чей контракт с «Юнайтед» был расторгнут, перейдёт в другой английский клуб.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:
- 24 ноября 2022
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
-
21:46
-
21:42