Президент «Оренбурга»: люди звонят и благодарят, что мы показываем такой открытый футбол

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин рассказал, что болельщики благодарят команду за показываемую ей игру.

«За матчами «Оренбурга» следить интереснее, чем за чемпионатом мира? Я не буду на такие высоты претендовать. Я буду сравнивать с российским чемпионатом. То, что наши матчи проходят очень зрелищно, я признаю. Клуб это ощущает по тем отзывам, которые доходят до нас с различных регионов: люди звонят и благодарят за то, что мы показываем такой открытый и интересный футбол.



В третьей четверти матча с «Ростовом» мы начали закрываться и опускаться. Но то, что было 60–70 минут — болельщики наслаждались этим!» — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.