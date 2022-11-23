Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Оренбурга»: люди звонят и благодарят, что мы показываем такой открытый футбол

Президент «Оренбурга»: люди звонят и благодарят, что мы показываем такой открытый футбол
Комментарии

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин рассказал, что болельщики благодарят команду за показываемую ей игру.

«За матчами «Оренбурга» следить интереснее, чем за чемпионатом мира? Я не буду на такие высоты претендовать. Я буду сравнивать с российским чемпионатом. То, что наши матчи проходят очень зрелищно, я признаю. Клуб это ощущает по тем отзывам, которые доходят до нас с различных регионов: люди звонят и благодарят за то, что мы показываем такой открытый и интересный футбол.

В третьей четверти матча с «Ростовом» мы начали закрываться и опускаться. Но то, что было 60–70 минут — болельщики наслаждались этим!» — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Форвард «Оренбурга» Химми Марин: каждый игрок в РПЛ хотел бы играть в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022