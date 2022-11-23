Президент «Оренбурга»: люди звонят и благодарят, что мы показываем такой открытый футбол
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Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин рассказал, что болельщики благодарят команду за показываемую ей игру.
«За матчами «Оренбурга» следить интереснее, чем за чемпионатом мира? Я не буду на такие высоты претендовать. Я буду сравнивать с российским чемпионатом. То, что наши матчи проходят очень зрелищно, я признаю. Клуб это ощущает по тем отзывам, которые доходят до нас с различных регионов: люди звонят и благодарят за то, что мы показываем такой открытый и интересный футбол.
В третьей четверти матча с «Ростовом» мы начали закрываться и опускаться. Но то, что было 60–70 минут — болельщики наслаждались этим!» — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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