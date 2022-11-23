Игрок сборной Марокко Буфаль: когда-нибудь перейти в «Зенит»? Почему нет?
Поделиться
Полузащитник сборной Марокко и французского «Анже» Софьян Буфаль прокомментировал информацию о том, что им ранее интересовались клубы Российской Премьер-Лиги.
«В прошлом мной интересовались российские клубы. Что касается будущего, то мы не знаем. Перейти когда-нибудь в «Зенит»? Почему нет?» — сказал Буфаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
29-летний Буфаль выступал за «Лилль», «Саутгемптон» и «Сельту». В 2020 году он вернулся в «Анже», где начинал профессиональную карьеру. В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету Буфаля три гола и три результативные передачи в 11 сыгранных матчах. Полузащитник вызван для участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Марокко.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
-
21:46
-
21:42
Партнерский контент