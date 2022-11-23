Игрок сборной Марокко Буфаль: когда-нибудь перейти в «Зенит»? Почему нет?

Полузащитник сборной Марокко и французского «Анже» Софьян Буфаль прокомментировал информацию о том, что им ранее интересовались клубы Российской Премьер-Лиги.

«В прошлом мной интересовались российские клубы. Что касается будущего, то мы не знаем. Перейти когда-нибудь в «Зенит»? Почему нет?» — сказал Буфаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

29-летний Буфаль выступал за «Лилль», «Саутгемптон» и «Сельту». В 2020 году он вернулся в «Анже», где начинал профессиональную карьеру. В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету Буфаля три гола и три результативные передачи в 11 сыгранных матчах. Полузащитник вызван для участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Марокко.