Вратарь сборной Англии Пикфорд рассказал о состоянии Кейна
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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал о состоянии товарища по национальной команде Гарри Кейна. Форвард получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Ираном (6:2).
«Кейн в порядке. Наверное, он ещё испытывает некоторый дискомфорт. Сегодня он тренировался с командой, всё было хорошо.
Не думаю, что Гарри незаменим. Когда он ушёл с поля, вместо него вышел Каллум Уилсон, который хорошо себя проявил и отдал результативную передачу Джеку Грилишу — очень бескорыстно. Однако Гарри — невероятный игрок. Он подаёт всем пример, он лидер, капитан, и мы равняемся на него», — приводит слова Пикфорда Sky Sports.
В следующем туре группового этапа ЧМ-2022 Англия сыграет со сборной США. Встреча состоится 25 ноября.
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