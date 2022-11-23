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Дания может выйти из состава ФИФА из-за запрета на ношение повязки в поддержку ЛГБТ

Дания может выйти из состава ФИФА из-за запрета на ношение повязки в поддержку ЛГБТ
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Федерация футбола Дании готова выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) из-за запрета носить капитанские повязки One Love на текущем чемпионате мира. Об этом заявил президент датского союза Йеспер Мёллер.

«Мы пока не приняли решение о выходе из состава ФИФА, но этот вопрос стоит в скандинавских странах уже давно. Я должен подумать над вопросом отношений с ФИФА. Предполагаю, что у нас могут возникнуть проблемы, если мы не будем действовать в этом направлении», — цитирует Мёллера The Athletic.

Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну носить повязку в поддержку ЛГБТ. Национальная команда Дании уже сыграла в своей группе со сборной Туниса. Команды не выявили победители (0:0).

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