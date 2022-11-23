Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» назвал Кокорина отличным игроком

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат назвал Александра Кокорина отличным игроком.

«Конечно, я помню Кокорина. Это отличный игрок, он мне нравится. Думаю, как любой футболист, он мог играть лучше. Он сыграл не так много матчей за «Фиорентину», но я желаю ему всего самого лучшего», — сказал Амрабат «РИА Новости Спорт».

На данный момент Александр Кокорин играет за кипрский «Арис» на правах аренды, права на россиянина принадлежат «Фиорентине». 31-летний российский нападающий провёл за «Арис» девять матчей, в которых забил четыре гола. Ранее, в сезоне-2020/2021, «Фиорентина» заключила контракт с Кокориным. Александр не сумел отметиться результативными действиями в официальных матчах в составе итальянского клуба.