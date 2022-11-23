Глава Норвежской футбольной ассоциации открыто выступила против президента ФИФА

Президент Норвежского футбольного союза Лиза Клавенесен раскритиковала президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за непрофессионализм.

«Наша организация не уверена, что Инфантино — тот качественный управленец, который в будущем приведёт нас к чему-то хорошему. К сожалению, никто не выдвинул альтернативного кандидата в необходимые сроки, поэтому он сейчас является единственным претендентом на этот пост.

Мы пока не будем делать заявлений касательно ситуации с повязкой в поддержку ЛГБТ, как это сделал датский союз. Жаль, что ФИФА идёт по пути конфликта», — цитирует Клавенесен NRK.

«Уходить с трибун — неуважение к чемпионату мира». Мнение комментаторов Дмитрия Шнякина и Романа Трушечкина: