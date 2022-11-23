Глава Норвежской футбольной ассоциации открыто выступила против президента ФИФА
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Президент Норвежского футбольного союза Лиза Клавенесен раскритиковала президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за непрофессионализм.
«Наша организация не уверена, что Инфантино — тот качественный управленец, который в будущем приведёт нас к чему-то хорошему. К сожалению, никто не выдвинул альтернативного кандидата в необходимые сроки, поэтому он сейчас является единственным претендентом на этот пост.
Мы пока не будем делать заявлений касательно ситуации с повязкой в поддержку ЛГБТ, как это сделал датский союз. Жаль, что ФИФА идёт по пути конфликта», — цитирует Клавенесен NRK.
«Уходить с трибун — неуважение к чемпионату мира». Мнение комментаторов Дмитрия Шнякина и Романа Трушечкина:
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