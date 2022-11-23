Глава МВД Германии пришла на матч ЧМ-2022 с радужной повязкой. Она села рядом с Инфантино

Глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришла на матч чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Германии и Японии с повязкой One Love. Примечательно, что Фезер на трибунах находится на соседнем кресле с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Ранее ФИФА запретила сборным использовать радужные капитанские повязки на ЧМ-2022. Также стало известно, что у некоторых болельщиков и журналистов возникли проблемы с допуском на стадионы чемпионата мира из-за радужной символики. Сообщалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.



Кроме того, стало известно, что Федерация футбола Дании готова выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) из-за запрета носить капитанские повязки One Love на текущем чемпионате мира.