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Германия — Япония: Рицу Доан сравнял счёт в матче на 75-й минуте

Германия — Япония: Рицу Доан сравнял счёт в матче на 75-й минуте
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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Германии встречается с национальной командой Японии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Япония.

На 75-й минуте японцы пошли в атаку левым флангом. Последовала передача в центр штрафной, Мануэль Нойер отбил мяч в сторону, но тот отлетел к нападающему Рицу Доану, который беспрепятственно пробил по воротам — 1:1.

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Напомним, сборная Германии является четырёхкратным чемпионом мира, в последний раз немцы брали золотые медали в 2014 году. Сборная Японии принимает участие в седьмом мундиале подряд. Японцы трижды выходили из группы. Действующий чемпион мира — сборная Франции.

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