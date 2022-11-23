Софьян Буфаль: Головин может играть в «Ливерпуле» и «Челси» — у него огромный потенциал

Полузащитник французского клуба «Анже» и сборной Марокко Софьян Буфаль поделился своим мнением о российском футболисте Александре Головине.

«Головин очень хороший игрок. Нравится стиль его игры. Надеюсь, у него будет классный сезон в «Монако». Он может играть в клубах уровня «Ливерпуля», «Челси», ведь у него огромный потенциал», — сказал Буфаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полузащитник сборной России Александр Головин подписал контракт с французским клубом «Монако» в 2018 году после выступления на ЧМ-2018. 26-летний российский футболист провёл за монегасков 153 матча, в которых забил 20 голов и отдал 29 голевых передач. До перехода в «Монако» Головин выступал за ЦСКА.