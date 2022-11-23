Германия — Япония: Такума Асано вывел свою команду вперёд на 83-й минуте

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Германии встречается с национальной командой Японии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Япония.



На 83-й минуте Такума Асано прошёл в прорыв по правому флангу и сквозь борьбу сильно пробил в ближний угол под перекладину мимо Мануэля Нойера — 2:1. Сборная Германии пропустила два гола менее чем за 10 минут.



Напомним, сборная Германии является четырёхкратным чемпионом мира, в последний раз немцы брали золотые медали в 2014 году. Сборная Японии принимает участие в седьмом мундиале подряд. Японцы трижды выходили из группы. Действующий чемпион мира — сборная Франции.

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