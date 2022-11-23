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Германия — Япония 1:2, матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 23 ноября 2022 года

Япония вырвала победу у Германии в матче ЧМ-2022, забив два гола за восемь минут
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Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Германии и Японии. Встреча состоялась на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ивана Бартона прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 1-й тур
23 ноября 2022, среда. 16:00 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Япония
1:0 Гюндоган – 33' (пен)   1:1 Доан – 75'   1:2 Асано – 83'

Первые полчаса встречи прошли под полным доминированием сборной Германии. Благодаря этому бундестим смогла выйти вперёд на 33-й минуте, когда полузащитник Илкай Гюндоган реализовал 11-метровый удар, который был назначен за фол в штрафной на Давиде Рауме. Долгое время встреча проходила под диктовку Германии, однако на 75-й минуте Япония сумела сравнять счёт благодаря голу Рицу Доана, который замкнул мяч в пустые ворота. Через восемь минут японцы вышли вперёд, когда прорвавшийся по флангу Такума Асано сильно пробил в ближний угол под перекладину, Мануэль Нойер спасти свою команду не смог. В оставшиеся минуты Германия пыталась сравнять счёт, но Япония уверенно отражала атаки. Встреча завершилась победой Японии со счётом 2:1.

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