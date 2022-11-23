«Динамо» уступило «Ахмату» в Кубке России и опустилось на третье место в группе

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч в рамках пятого раунда Фонбет Кубка России между «Ахматом» и «Динамо». Команды играли на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счёт на 17-й минуте открыл Мохамед Конате. Саба Сазонов, выбивая мяч из своей штрафной, попал в Александра Кутицкого. Отскок прилетел в ноги Конате, который поразил ворота Игоря Лещука. В конце первого тайма Лечи Садулаев реализовал пенальти.
Во второй половине встречи гости смогли отквитать один мяч. Александр Кутицкий отметился дебютным голом за бело-голубых. После розыгрыша углового Даниил Лесовой подобрал мяч в штрафной и нанёс удар с левой — Гиорги Шелия отразил мяч перед собой. Защитники «Ахмата» не помогли своему вратарю, позволив Кутицкому протолкнуть мяч в ворота.
После завершения этой игры в квартете C лидируют грозненцы, в активе команды Сергея Ташуева девять очков. «Оренбург» с восемью очками занимает второе место, московский клуб после сегодняшнего поражения опустился на третью строчку. «Ростов» (6) замыкает турнирную таблицу группы.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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