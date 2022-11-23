Владислав Радимов рассказал, что удивляет его больше всего на чемпионате мира в Катаре

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов, ранее возглавлявший «Зенит-2», поделился впечатлениями от первых дней чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Большое количество добавленного времени — это пока больше всего удивляет на чемпионате мира. А так, футбол высокого уровня в Катаре. Дальше будет только интереснее. Времени на подготовку у команд не было, но сейчас постепенно все поймают игровой ритм. Если бы я был игроком и побеждал в матче, меня бы сильно бесило огромное количество добавленного времени. Если бы проигрывал — был бы рад этому!» — передаёт слова Радимова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, главный арбитр встречи между Англией и Ираном, которая прошла в рамках 1-го тура чемпионата мира, Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму матча, а ко второму — 10 минут. Пока это рекордное количество добавленных минут.
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