Испания — Коста-Рика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу — 2022. В 19:00 по московскому времени состоится матч между сборными Испании и Коста-Рики. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама». Опубликованы составы команд.

Испания: Симон, Альба, Лапорт, Родри, Аспиликуэта, Педри, Бускетс, Гави, Ольмо, Асенсио, Торрес.

Коста-Рика: Навас, Овьедо, Кальво, Дуарте, Фульер, Мартинес, Беннетте, Техеда, Борхес, Кэмпбелл, Контрерас.

Сборная Испании становилась чемпионом мира один раз — в 2010 году. Сборная Коста-Рики принимает участие в чемпионате мира в шестой раз в истории. В 2014 году Коста-Рика дошла до 1/4 финала турнира.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.