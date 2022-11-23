Испания — Коста-Рика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу — 2022. В 19:00 по московскому времени состоится матч между сборными Испании и Коста-Рики. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама». Опубликованы составы команд.
Испания: Симон, Альба, Лапорт, Родри, Аспиликуэта, Педри, Бускетс, Гави, Ольмо, Асенсио, Торрес.
Коста-Рика: Навас, Овьедо, Кальво, Дуарте, Фульер, Мартинес, Беннетте, Техеда, Борхес, Кэмпбелл, Контрерас.
Сборная Испании становилась чемпионом мира один раз — в 2010 году. Сборная Коста-Рики принимает участие в чемпионате мира в шестой раз в истории. В 2014 году Коста-Рика дошла до 1/4 финала турнира.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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