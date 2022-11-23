Владислав Радимов: подарили ведро раков. Даже не могу объяснить, как этому рад!

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов, ранее возглавлявший «Зенит-2», рассказал о своём визите на матч Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».
«Чемпионат мира — это, конечно, круто, но появилась возможность приехать в Самару на матч. С удовольствием согласился сразу! Этот город в своё время мне помог. Болельщики относятся ко мне с теплотой, очень рад приехать на этот стадион. Мне ещё подарили ведро раков, даже не могу объяснить, как я рад этому!» — передаёт слова Радимова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, «Крылья Советов» и «Спартак» играют в группе В Кубка России. После четырёх туров групповой стадии «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, одержав четыре победы. Самарский клуб с двумя победами и двумя поражениями располагается на третьей позиции в квартете В.
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