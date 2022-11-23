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Радимов не стал отвечать на вопрос, может ли он возглавить «Пари НН»

Радимов не стал отвечать на вопрос, может ли он возглавить «Пари НН»
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов, ранее возглавлявший «Зенит-2», отказался комментировать слухи касательно своего возможного назначения на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Когда меня ждать в РПЛ и связывались из «Пари НН»? Ребята, я побежал», — передаёт слова Радимова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

3 октября 2022 года Радимова уволили с должности главного тренера «Зенита-2» и назначили советником генерального директора петербургского клуба по развитию молодёжного футбола. Вскоре, в ноябре, тренер Михаил Галактионов перешёл из нижегородского клуба в «Локомотив». После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» занимает 12-е место в чемпионате.

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