Радимов не стал отвечать на вопрос, может ли он возглавить «Пари НН»
Поделиться
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов, ранее возглавлявший «Зенит-2», отказался комментировать слухи касательно своего возможного назначения на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».
«Когда меня ждать в РПЛ и связывались из «Пари НН»? Ребята, я побежал», — передаёт слова Радимова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
3 октября 2022 года Радимова уволили с должности главного тренера «Зенита-2» и назначили советником генерального директора петербургского клуба по развитию молодёжного футбола. Вскоре, в ноябре, тренер Михаил Галактионов перешёл из нижегородского клуба в «Локомотив». После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» занимает 12-е место в чемпионате.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
02:17
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
-
21:46
Партнерский контент