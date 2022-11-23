Германия впервые с 1978 года проиграла матч ЧМ, ведя в счёте после первого тайма

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии уступила Японии со счётом 1:2. Статистический портал Opta Sport сообщает, что бундестим впервые с 1978 года уступила в игре, в которой вела по итогам первого тайма (тогда команда проиграла Австрии (2:3)).

Подопечные Ханс-Дитера Флика открыли счёт на 33-й минуте встречи, когда хавбек Илкай Гюндоган реализовал пенальти, который был назначен за фол на защитнике Давиде Рауме. Долгое время Германия вела в счёте, но после пропустила два гола за восемь минут. Сначала на 75-й минуте отличился Рицу Доан, а на 83-й – Такума Асано с передачи Коу Итакуры.

Германия выступает в группе Е, где в следующих встречах сыграет со сборными Испании и Коста-Рики.