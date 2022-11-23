Япония впервые одержала волевую победу в рамках чемпионата мира

Сегодня, 23 ноября, состоялась встреча 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором Япония одержала верх над сборной Германии, одолев соперника со счётом 2:1. Как сообщает статистический портал Opta Sport, это первая волевая победа «синих самураев» на мундиале.

Ранее сборная Японии дважды играла вничью и 11 раз уступала в рамках турнира. Сегодня команда уступала в счёте, пропустив гол на 33-й минуте, когда хавбек Германии Илкай Гюндоган реализовал пенальти. Затем Япония забила два гола на 75-й и 83-й минутах, отличились Рицу Доан и Такума Асано.

На прошлом чемпионате мира в 2018 году «синие самураи» вышли из группы, где их соперниками были Польша, Сенегал и Колумбия. В 1/8 Япония проиграла Бельгии со счётом 3:2, хотя вела по ходу матча 2:0.