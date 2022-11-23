Мукоко стал самым молодым игроком сборной Германии на чемпионатах мира

Нападающий сборной Германии Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком немецкой национальной команды, когда-либо принимавшим участие в матчах чемпионатов мира, сообщает OptaFranz.
Мукоко, вышедшему на замену в сегодняшнем матче с командой Японии, три дня назад исполнилось 18 лет.
Кроме того, Мукоко стал самым молодым игроком на чемпионатах мира за последние 20 лет — 12 июня 2002 года в составе сборной Нигерии в матче с Англией дебютировал Феми Опабунми, которому на тот момент было 17 лет и 101 день. С тех пор в матчах чемпионата мира не принимали участие игроки младше 18 лет.
Напомним, сборная Германии уступила Японии со счётом 1:2. В составе немцев с пенальти отличился Илкай Гюндоган, в сборной Японии забитыми голами отметились Рицу Доан и Такума Асано.
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