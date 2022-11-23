Германия проиграла три из четырёх последних матчей на чемпионатах мира

Сборная Германии одержала всего одну победу в последних четырёх матчах чемпионата мира. На текущем мировом первенстве в Катаре в 1-м туре немцы уступили команде Японии со счётом 1:2. На прошлом мундиале, который прошёл в России, европейцы уступили командам Мексики и Южной Кореи, одержав победу в противостоянии с Швецией.

На турнире в Катаре команде Ханс-Дитера Флика ещё предстоит встретиться с национальными командами Испании и Коста-Рики. В следующем туре немцы сразятся с испанцами.

На 75-й минуте Япония в сегодняшней встрече сумела сравнять счёт благодаря голу Рицу Доана, который замкнул мяч в пустые ворота. Через восемь минут японцы вышли вперёд, когда прорвавшийся по флангу Такума Асано сильно пробил в ближний угол под перекладину, Мануэль Нойер спасти свою команду не смог.