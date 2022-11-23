Нойер прокомментировал поражение Германии в матче с Японией

Голкипер и капитан сборной Германии Мануэль Нойер высказался о поражении своей команды от Японии со счётом 1:2 в матче чемпионата мира.

«Мы упустили много моментов для взятия ворот. Мы не очень хорошо действовали в обороне на последних минутах. Япония оказала на нас давление при игре один в один, и это доставляло беспокойство. Нам нужно было лучше занимать позиции на поле, как это делали в первом тайме.

На самом деле мы контролировали игру, но затем позволили сопернику всё перевернуть. Если вы не будете проявлять себя, если не продемонстрируете своё присутствие на поле, тогда заплатите высокую цену. Именно это сегодня и произошло.

Сейчас мы находимся под большим давлением. Для меня это была самая важная игра, и мы её проиграли. Мы должны показать другую команду в матче с Испанией, самым сложным соперником. Мы должны выложиться полностью и продемонстрировать на поле весь потенциал, который у нас есть», — цитирует Нойера Bayer&Germany.

Матч между сборными Германии и Испании состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.