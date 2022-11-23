«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Кубка России — 2022/2023 между «Краснодаром» и «Локомотивом». В 20:00 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар» прозвучит стартовый свисток. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Опубликованы составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Сорокин, Литвинов, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Ахметов, Ионов, Кордоба.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичёв, Магкеев, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Куликов, Керк, Марадишвили, Камано.

В данный момент «Локомотив» с восемью набранными очками располагается на втором месте в группе, а «Краснодар» — на третьем с семью очками. Раннее эти команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне Кубка России. Тогда основное время закончилось со счётом 2:2, а в серии пенальти «Локомотив» одержал победу.