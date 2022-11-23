Канчельскис: может, так и получится, что сборная Хорватии — тёмная лошадка ЧМ-2022
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлением от выступлений сборной Хорватии на проходящем в текущий момент чемпионате мира.
«Это всего лишь первый матч для хорватов на турнире. Может, так и будет, как говорил Ловрен, что Хорватия — тёмная лошадка чемпионата мира. По одной игре судить не надо. Будем ждать следующие игры. Ловрен что, должен говорить, что на чемпионате мира проиграют все игры и будут плохо играть?
Конечно, он будет говорить, что сборная будет стараться победить и добиться результата лучше, чем в России. Время покажет. Всё будет видно, когда закончится групповой этап», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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