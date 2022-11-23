Испания — Коста-Рика: Ольмо открыл счёт в игре

Сегодня, 23 ноября, проходит матч между сборными Испании и Коста-Рики. Игра идёт на стадионе «Эль-Тумама».

Испанцы открыли счёт в матче. Голом на 11-й минуте отличился Даниэль Ольмо. Педри навесил в штрафную, мяч зацепил Франсиско Кальво и удачно отскочил от него к Ольмо, который прошёл ближе к воротам и технично отправил мяч в сетку.

Сборная Испании становилась чемпионом мира один раз — в 2010 году. Сборная Коста-Рики принимает участие в чемпионате мира в шестой раз в истории. В 2014 году Коста-Рика дошла до 1/4 финала турнира.

Сборная Испании выступает на чемпионате мира в группе Е. Помимо Коста-Рики, также в ней находятся Германия и Япония, который уже сыграли свой матч — победу в нём одержали «синие самураи» со счётом 2:1. Следующую встречу Испания проведёт с Германией. Матч состоится 27 ноября, начало – в 22:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.