Испания — Коста-Рика: Асенсио укрепил преимущество

Сегодня, 23 ноября, проходит матч между сборными Испании и Коста-Рики. Игра идёт на стадионе «Эль-Тумама».



Испанцы укрепили счёт в матче. Голом на 21-й минуте отличился Марко Асенсио. Жорди Альба обработал мяч на левом фланге и прострелил в штрафную, где ни Франсиско Кальво, ни Сельсо Борхес не успели накрыть Асенсио, который пробил в правый нижний угол — Кейлор Навас в прыжке зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку. До этого голом в составе европейской команды отметился Даниэль Ольмо.

Сборная Испании становилась чемпионом мира один раз — в 2010 году. Сборная Коста-Рики принимает участие в чемпионате мира шестой раз в истории. В 2014 году Коста-Рика дошла до 1/4 финала турнира.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.