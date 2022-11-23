Сборная Испании забила 100-й гол в рамках чемпионата мира

Сегодня, 23 ноября, проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Испании встречается с Коста-Рикой. На 11-й минуте нападающий Дани Ольмо забил гол, который стал для «Фурии Роха» 100-м в рамках мундиаля, сообщает статистический портал Opta Sport.

Испания стала шестой сборной, которая сумела преодолеть эту отметку в истории турнира. Ранее данный рубеж прошли Бразилия (229), Германия (227), Аргентина (138), Италия (128) и Франция (124).

Сборная Испании выступает на чемпионате мира в группе Е. Помимо Коста-Рики, также в ней находятся Германия и Япония, который уже сыграли свой матч — победу в нём одержали «синие самураи» со счётом 2:1. Следующую встречу Испания проведёт с Германией. Матч состоится 27 ноября, начало – в 22:00 мск.