Гави — самый молодой футболист, сыгравший за сборную Испании на ЧМ или Евро

В Катаре продолжается матч 1-го тура группы E между сборными Испании и Коста-Рики на стадионе «Эль-Тумама». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полузащитник сборной Испании Гави стал самым молодым игроком сборной, сыгравшим на чемпионате мира или чемпионате Европы. Футболист «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч со сборной Коста-Рики в возрасте 18 лет и 110 дней, установив рекорд. Гави отдал голевую передачу на Дани Ольмо и помог сборной Испании открыть счёт в матче.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.