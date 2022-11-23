Гави — самый молодой футболист, сыгравший за сборную Испании на ЧМ или Евро
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В Катаре продолжается матч 1-го тура группы E между сборными Испании и Коста-Рики на стадионе «Эль-Тумама». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Полузащитник сборной Испании Гави стал самым молодым игроком сборной, сыгравшим на чемпионате мира или чемпионате Европы. Футболист «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч со сборной Коста-Рики в возрасте 18 лет и 110 дней, установив рекорд. Гави отдал голевую передачу на Дани Ольмо и помог сборной Испании открыть счёт в матче.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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