Испания — Коста-Рика: Торрес довёл счёт до разгромного

Сегодня, 23 ноября, проходит матч между сборными Испании и Коста-Рики. Игра идёт на стадионе «Эль-Тумама».



Испанцы довели счёт до разгромного. Третий гол в составе команды Луиса Энрике забил Ферран Торрес. Он реализовал пенальти. Нападающий разбежался и увидел, что Кейлор Навас начал заваливаться влево от себя. Форвард пробил низом с 11-метровой отметки в противоположный угол. До этого голами в составе европейской команды отметились Марко Асенсио и Даниэль Ольмо.

Сборная Испании становилась чемпионом мира один раз — в 2010 году. Сборная Коста-Рики принимает участие в чемпионате мира в шестой раз в истории. В 2014 году Коста-Рика дошла до 1/4 финала турнира.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.