Гюндоган: не думаю, что на чемпионате мира когда-нибудь забивали настолько простой гол

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал поражение от Японии со счётом 1:2 в матче чемпионата мира.



«Мы сделали задачу Японии слишком простой. Второй гол, в частности, не должен был случиться, мы на чемпионате мира. Нойер несколько раз спас нас. У нас были великолепные моменты в атаке, но второй гол мы так и не забили. Мы не смогли начинать игру от обороны. Из-за этого мы стали играть в длинный пас. Было ощущение, что не все игроки хотели получать мяч. Мы совершили слишком много потерь. Не думаю, что на чемпионате мира когда-нибудь забивали настолько простой гол», — приводит слова Гюндогана TZ.



В составе немцев с пенальти отличился Илкай Гюндоган, в сборной Японии забитыми голами отметились Рицу Доан и Такума Асано.