Гол Пиняева принёс «Крыльям Советов» победу над «Спартаком» в Кубке России

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» принимали московский «Спартак». Команды встретились на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра матча Павла Кукуяна прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, хотя красно-белые владели небольшим преимуществом. Благодаря этому подопечные Гильермо Абаскаля сумели выйти вперёд на 56-й минуте: Квинси Промес навесил в штрафную с углового, Александр Соболев сделал скидку головой, а Никита Чернов головой переправил мяч в ворота. На 74-й минуте самарский клуб сравнял счёт, прорвавшись через оборону соперника — после передачи Гленна Бейла забил гол Александр Коваленко. Менее чем через минуту «Крылья Советов» ушли в опасную контратаку и вышли вперёд благодаря мячу Сергея Пиняева. В оставшееся время «Спартак» спасти игру не сумел и уступил со счётом 1:2.

После этого матча «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на вторую строчку группы В. «Спартак», у которого 12 очков, остался на первой позиции.