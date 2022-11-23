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Гол Пиняева принёс «Крыльям Советов» победу над «Спартаком» в Кубке России

Гол Пиняева принёс «Крыльям Советов» победу над «Спартаком» в Кубке России
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Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» принимали московский «Спартак». Команды встретились на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра матча Павла Кукуяна прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, хотя красно-белые владели небольшим преимуществом. Благодаря этому подопечные Гильермо Абаскаля сумели выйти вперёд на 56-й минуте: Квинси Промес навесил в штрафную с углового, Александр Соболев сделал скидку головой, а Никита Чернов головой переправил мяч в ворота. На 74-й минуте самарский клуб сравнял счёт, прорвавшись через оборону соперника — после передачи Гленна Бейла забил гол Александр Коваленко. Менее чем через минуту «Крылья Советов» ушли в опасную контратаку и вышли вперёд благодаря мячу Сергея Пиняева. В оставшееся время «Спартак» спасти игру не сумел и уступил со счётом 1:2.

После этого матча «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на вторую строчку группы В. «Спартак», у которого 12 очков, остался на первой позиции.

Фонбет Кубок России. Группа B
23 ноября 2022, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Чернов – 57'   1:1 Коваленко – 73'   2:1 Пиняев – 74'
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