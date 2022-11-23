Гол Пиняева принёс «Крыльям Советов» победу над «Спартаком» в Кубке России

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» принимали московский «Спартак». Команды встретились на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра матча Павла Кукуяна прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый тайм прошёл без забитых мячей, хотя красно-белые владели небольшим преимуществом. Благодаря этому подопечные Гильермо Абаскаля сумели выйти вперёд на 56-й минуте: Квинси Промес навесил в штрафную с углового, Александр Соболев сделал скидку головой, а Никита Чернов головой переправил мяч в ворота. На 74-й минуте самарский клуб сравнял счёт, прорвавшись через оборону соперника — после передачи Гленна Бейла забил гол Александр Коваленко. Менее чем через минуту «Крылья Советов» ушли в опасную контратаку и вышли вперёд благодаря мячу Сергея Пиняева. В оставшееся время «Спартак» спасти игру не сумел и уступил со счётом 1:2.
После этого матча «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на вторую строчку группы В. «Спартак», у которого 12 очков, остался на первой позиции.
- 24 ноября 2022
-
02:17
-
02:17
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55