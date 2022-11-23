Рой Кин: Роналду возвращался не для игры в прессинг. «МЮ» должен был отпустить его летом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своим мнением о Криштиану Роналду. Он считает, что уход Криштиану из клуба был неизбежен, но репутация португальца не запятнана.

«Интервью стало переломным моментом. Он должен был уйти летом, новый тренер не собирался встраивать его в игру. Роналду не может быть второстепенным игроком, это просто неправильно. К лучшим игрокам нужно относиться по-другому.



Я не хочу снова говорить о прессинге, Роналду вернулся в клуб не для этого, он вернулся, чтобы забивать голы. Люди говорят, что его репутация в «Юнайтед» запятнана. Это далеко не так. Болельщики «Юнайтед» не дураки. Роналду войдёт в историю как один из величайших игроков. Это плохо кончилось, но такова жизнь», — сказал Кин в эфире ITV.