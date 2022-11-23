Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча Кубка России с московским «Спартаком». Самарцы одержали волевую победу со счётом 2:1.
«За год это четвёртая игра со «Спартаком». Мы не брали очков. Сегодня победили с волевой победой. Мы смотрелись хорошо, уверенно, создавали моменты. Я доволен, что мы продолжаем бороться не только за третье место. Для веры ребят в себя это значимая победа. Когда мы попали в такую группу, у нас было не лучшее настроение. Но мы до сих пор в игре и продолжаем бороться.
Достойно провели концовку, когда повели в счёте, даже когда было желание только обороняться, показали контригру», – передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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