«Краснодар» — «Локомотив»: Ахметов вывел хозяев вперёд на 15-й секунде матча
Поделиться
Сегодня, 23 ноября, проходит матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Краснодар» принимает московский «Локомотив». Хозяева вышли вперёд уже на 15-й секунде матча благодаря забитому мячу полузащитника Ильзата Ахметова.
Встреча проходит на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра матча Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Краснодар» занимает третье место группы А Фонбет Кубка России, у команды после четырёх встреч семь очков. У «Локомотива», который располагается на второй строчке таблицы, восемь очков. Лидером квартета является «Пари Нижний Новгород» (10), а замыкают его подмосковные «Химки» (2).
Новость по теме«Спартак» потерпел первое поражение в Кубке России
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
02:17
-
02:17
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
Партнерский контент