«Краснодар» — «Локомотив»: Ахметов вывел хозяев вперёд на 15-й секунде матча

Сегодня, 23 ноября, проходит матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Краснодар» принимает московский «Локомотив». Хозяева вышли вперёд уже на 15-й секунде матча благодаря забитому мячу полузащитника Ильзата Ахметова.

Встреча проходит на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра матча Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает третье место группы А Фонбет Кубка России, у команды после четырёх встреч семь очков. У «Локомотива», который располагается на второй строчке таблицы, восемь очков. Лидером квартета является «Пари Нижний Новгород» (10), а замыкают его подмосковные «Химки» (2).