Гильермо Абаскаль высказался о поражении «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Крыльями Советов».

«По этому матчу всё просто – это был тест на зрелость, который мы не прошли. Преимущество надо было использовать совершенно иначе. Ошибка при первом голе невынужденная. Маслов находился вне поля, мы прессинговали вратаря. Это большой урок на будущее. Мы могли выполнить цель и выйти из группы с первого места, но нам это не удалось», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Спартак» потерпел поражение в гостевой игре с «Крыльями Советов» со счётом 1:2, ведя в счёте по ходу матча. После 5-го тура группового этапа красно-белые лидируют в группе, набрав 12 очков.