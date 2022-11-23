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Кавазашвили: надеюсь, в матче с «Зенитом» команда покажет, что такое настоящий «Спартак»

Кавазашвили: надеюсь, в матче с «Зенитом» команда покажет, что такое настоящий «Спартак»
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Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

«Не ожидал такого от команды. Я очень разочарован сегодня. Поверьте мне, «Спартак» боролся на победу. Недонастроя точно не было. Команда взяла и подставила себя. Теперь в Питере проигрывать нам нельзя. Нужно было просто не проиграть в Самаре. Надеюсь, что в матче с «Зенитом» команда покажет, что такое настоящий «Спартак», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу самарского клуба. По итогам этой встречи красно-белые стали последней командой Российской Премьер-Лиги, кто проиграл в рамках данного соревнования.

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