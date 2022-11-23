Абаскаль объяснил, почему заменил Чернова и Рассказова в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал замены, сделанные в матче с «Крыльями Советов».

«Погодные условия? Мне было сложно, вообще не видел, что происходило на другой половине поля. К счастью, скоро мне предстоит операция на зрение, и я буду видеть лучше. Если серьёзно, ситуация одинаковая для всех. У нас был план. При таком развитии событий нужно было лучше контролировать игру.



Что касается замен, Чернов почувствовал небольшую боль. Это энергозатратная игра, мы не могли рисковать. Что касается Рассказова, мы хотели взять контроль над игрой, а Рассказов – тот игрок, который больше использует глубину. Денисов и Пруцев могли дать больше контроля. В таких матчах все должны быть готовы выйти на замену. Это моя ошибка и ответственность», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.