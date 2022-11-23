Глава департамента судейства РФС рассказал, когда в РПЛ смогут вернуть офсайдные линии

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, когда в РПЛ могут начать использовать офсайдные линии.



«Когда в РПЛ снова появятся офсайдные линии? Техническую часть мы уже отработали. Когда закончится эта часть сезона, мы с клубами РПЛ и специалистами РФС произведём ревизию по всем стадионам. Нужно выяснить, возможно ли установить статические камеры. Если эта возможность будет найдена, то дело остаётся за малым. Не могу обещать, что в феврале всё уже будет.



Причины этого назвать не могу, потому что мы находимся в очень непростой геополитической ситуации. Не хотелось бы подставлять наших будущих партнёров. Мы объявим обо всём, когда всё будет готово и оплачено. Для нас март — пессимистический прогноз введения этой системы. Предварительно — финансово мы укладываемся. Даже учитывая то, что все технологии сейчас дорожают. Это будет взаимовыгодное сотрудничество», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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