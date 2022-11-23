Гави — самый молодой со времён Пеле автор забитого мяча на чемпионате мира

Сегодня, 23 ноября, прошёл матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Испании выигрывала у Коста-Рики со счётом 7:0. Пятый мяч «Фурии Роха» забил полузащитник Гави c передачи Альваро Мораты, точным ударом с полулёта отправив мяч в ворота. Как сообщает статистический портал Opta Sport, хавбек стал вторым со времён Пеле самым молодым автором забитого мяча за всю историю мундиаля.

Легенда бразильского футбола отличился в финале чемпионата мира 1958 года, когда забил в ворота Швеции (5:2). В той игре Пеле забил два гола, а было ему на тот момент 17 лет и 249 дней. Гави, который сегодня забил мяч в ворота Коста-Рики, имеет возраст 18 лет и 110 дней. При этом полузащитник лишь третий в списке самых молодых авторов голов за всю историю футбола — на второй строчке мексиканец Мануэль Росас, который отличился в возрасте 18 лет и 93 дней в 1930 году в ворота Аргентины (поражение 2:6).

Победа позволила Испании занять первую строчку группы Е. На втором месте Япония, третья и четвёртая позиции у Германии и Коста-Рики.