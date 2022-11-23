Глава департамента судейства РФС оценил тренд судей ЧМ-2022 на добавленное время

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал большое количество компенсированного времени в матчах чемпионата мира в Катаре.
«По результатам чемпионата мира посмотрим, как это будет происходить. Мы смотрим, мнения от матча к матчу разнятся. Думаю, что если на поле происходит что-то аномальное: серьёзные травмы или ещё что-то, то у нас тоже могут добавить минут десять. А так мы тоже следим за временем.
У ФИФА интересный опыт, но для меня неочевидны его преимущества и недостатки. В феврале у нас будет сбор, там и разберёмся с этим. Нам нужно будет ещё пообщаться с клубами, узнать их мнение. Нужно учитывать позицию вещателя. Сейчас они выходят из временных слотов, и телевизионная сетка рушится. Моя позиция? От матча к матчу она меняется. Где-то добавить было необходимо, а где-то — много лишнего. Не думаю, что мы будем давать рекомендации добавлять максимальное количество времени. Мы должны компенсировать время игры, не более того», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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